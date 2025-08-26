Presidente Mulino viaja a Brasil para buscar inversiones y el regreso de Chiquita Brands

El presidente José Raúl Mulino anunció su próximo viaje a Brasil y Japón durante su participación en la Expo Feria Mundial Zona Libre de Colón 2025. El mandatario reveló que viajará a Brasil este jueves con una comitiva de 21 empresarios y 3 diputados para reunirse con los ejecutivos de Chiquita Brands, con el objetivo de negociar su regreso al país.

“A Panamá lo están viendo con grandes ojos”, afirmó Mulino ante los asistentes de la feria, destacando que el viaje busca fortalecer las relaciones comerciales con Brasil y, en particular, con el presidente Lula Da Silva. El presidente mencionó que el Mercosur se ha mostrado interesado en la posición estratégica de Panamá.

Adicionalmente, el mandatario adelantó que el próximo mes viajará a Japón para un encuentro con el primer ministro y empresarios de la banca internacional. El propósito es atraer inversiones, especialmente hacia el litoral de Puerto Armuelles, un lugar que el presidente considera ideal para el turismo de megayates debido a sus condiciones naturales. “Estoy dispuesto a hacer lo que tenga que hacer para volver a traer todas esas inversiones”, aseguró.