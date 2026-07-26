Presidente Mulino viajará a Perú para asistir a la toma de posesión de Keiko Fujimori

El presidente José Raúl Mulino viajará mañana a Lima, Perú, para participar en la ceremonia de transmisión de mando presidencial, en la que Keiko Fujimori asumirá la Presidencia de ese país para el período 2026-2031.

El acto, programado para el 28 de julio, reunirá a jefes de Estado, autoridades gubernamentales y representantes de distintos países. De acuerdo con la Cancillería peruana, también asistirán el rey de España, Felipe VI, y los mandatarios Javier Milei (Argentina), Rodrigo Paz (Bolivia), José Kast (Chile), Santiago Peña (Paraguay), Yamandú Orsi (Uruguay), Nasry Asfura (Honduras) y Daniel Noboa (Ecuador).

Previo a la investidura, Mulino sostuvo una videollamada con la presidenta electa, durante la cual ambos coincidieron en la importancia de dar un nuevo impulso al Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Perú, con el objetivo de fortalecer las relaciones económicas y comerciales entre ambas naciones.

“Debo transmitirle, en nombre del pueblo panameño y de mi gobierno, las más efusivas felicitaciones, deseos de éxitos y de triunfos en la gestión, esperando que bajo su mandato se reafirmen las relaciones bilaterales entre Panamá y Perú, país con el que nos une mucho”, expresó Mulino.

Por su parte, Fujimori destacó el crecimiento económico de Panamá y reconoció al país como un centro regional de comercio y turismo. “Es para mí un gran gusto poder saludarlo, agradecer su mensaje, su respaldo y su cariño”, manifestó la mandataria electa.

Keiko Fujimori, de 51 años, ganó las elecciones presidenciales celebradas el pasado 7 de junio. Anteriormente fue legisladora y se desempeñó como primera dama durante el gobierno de su padre, el fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).