Presidente Mulino visita a la niña herida en protestas y exige freno a la violencia

El presidente José Raúl Mulino visitó en la Ciudad de la Salud a la niña de 4 años que fue impactada en la cabeza por una piedra, cuando el vehículo en el que transitaba con su familia fue alcanzado por encapuchados, en medio de la protesta en los predios de la Universidad de Panamá (UP).

Conforme con el reporte oficial, el mandatario constató que la niña se recupera satisfactoriamente, gracias a la rápida reacción de sus familiares y a la atención oportuna y profesional que ha recibido de parte del personal médico y administrativo de la Caja de Seguro Social (CSS).

El director médico de la Ciudad de la Salud, Dr. Guillermo Bailey, y el director del Hospital Pediátrico de Alta Complejidad, Dr. Alejandro Martínez, recibieron al presidente y lo acompañaron hasta la sala de Cuidados Intensivos para ver a la pequeña.

Se detalló que luego el presidente conversó con la madre y el abuelo de la pequeña, para expresarles que cuentan con todo el apoyo del Gobierno Nacional y de la CSS.

Tras su ingreso a la Ciudad de la Salud el 7 de mayo, la pequeña ya ha podido comunicarse verbalmente con su familia, y su evolución clínica favorable ha permitido que la extuben.

Se adelantó que los médicos evalúan los futuros procedimientos para ayudarla a que se recupere totalmente de la fractura craneal frontal izquierda que sufrió.

“Esto no tiene nombre, no puede volver a pasar”, reiteró. “Panamá no puede vivir enfrentada de esta manera”, declaró.

“Felicito a todos los administrativos, médicos y personal técnico que están dando lo mejor de sí para atender en este hospital tan bueno para el pueblo panameño”, añadió.