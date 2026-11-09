Presidente Mulino y jefe militar de EE.UU. hablan sobre puertos, gasoducto y seguridad regional

Los proyectos portuarios y el gasoducto que se desarrollarán en Panamá estuvieron entre los temas abordados por el presidente José Raúl Mulino y el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, general Dan Caine, durante una reunión en el Palacio de las Garzas.

De acuerdo con la información oficial, ambos conversaron sobre la posición estratégica de Panamá y el interés estadounidense en proyectos económicos que se ejecutarán en el país. También abordaron la intención de mantener una mayor coordinación bilateral en asuntos económicos y de seguridad.

En materia regional, Mulino planteó la posibilidad de que Panamá sirva como sede de una negociación entre Estados Unidos y Cuba, al tiempo que expresó su posición a favor de una solución pacífica para las diferencias entre ambos países.

Otro de los asuntos tratados fue el proyecto de Río Indio, sobre el que Mulino explicó su importancia para garantizar el abastecimiento de agua a la población y mantener las operaciones del Canal de Panamá durante los próximos 50 años.

Por su parte, Caine destacó la ubicación estratégica del país y abordó la cooperación para combatir los carteles del narcotráfico y fortalecer la ciberseguridad frente a posibles ataques de organizaciones delictivas.

La reunión también incluyó un balance de la recuperación tras el terremoto del 9 de octubre, con énfasis en la reconstrucción de viviendas, la reactivación económica y la asistencia a las familias afectadas.

En el encuentro participaron el ministro de Seguridad, Frank Ábrego; el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac; el canciller Javier Martínez-Acha y Manuel Moreno, del Consejo de Seguridad del Estado. Por Estados Unidos asistieron el embajador Kevin Marino Cabrera y representantes diplomáticos y militares.