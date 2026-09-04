Presidentes Mulino y Noboa abordan comercio y seguridad en reunión bilateral en Guayaquil

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, llegó este viernes, 4 de septiembre, a Guayaquil, Ecuador, para reunirse con su homólogo Daniel Noboa, en una agenda que incluye temas de comercio, inversión, seguridad e intercambio de información.

Mulino arribó a la Base Aérea Simón Bolívar para el encuentro, previsto para las 11:00 a.m. Durante su visita, que se extenderá por un día, también se prevé avanzar en las negociaciones comerciales entre ambos países.

“Todos sabemos la difícil situación del Ecuador y el esfuerzo que estamos haciendo; lo que Panamá pueda hacer para colaborar con nuestros vecinos lo vamos a hacer, tenemos una amenaza latente que cada vez se incrementa más. Tenemos que unir esfuerzos”, dijo Mulino.

Mientras los presidentes sostienen la reunión bilateral, los ministros de Relaciones Exteriores y de Comercio e Industrias de Panamá, junto con el embajador panameño en Ecuador, Alfredo Montaner, participarán en otra actividad en la Gobernación de Guayas.

En ese lugar se suscribirán los términos de referencia del Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica entre Ecuador y Panamá. El documento establece el marco para iniciar negociaciones comerciales bilaterales bajo la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y en concordancia con las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

El acuerdo será firmado por la ministra ecuatoriana de Desarrollo Económico y Productivo, Sahira Moya, y el ministro panameño de Comercio e Industrias, Julio Moltó.

Mulino viajó acompañado por la primera dama, Maricel de Mulino; el canciller Javier Martínez-Acha; Moltó y Jorge Vallarino, en representación de la Autoridad del Canal de Panamá.