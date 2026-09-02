Prevén aguaceros y tormentas en varias zonas del país este miércoles 2 de septiembre

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) pronostica lluvias y tormentas en distintos sectores del país durante este miércoles 2 de septiembre de 2026, con temperaturas máximas de hasta 32 °C.

Durante la mañana se esperan intervalos nublados y lluvias aisladas en sectores del Caribe Occidental y Costa Abajo de Colón. También podrían registrarse algunos aguaceros aislados al sur de la península de Azuero, en Darién y la comarca Emberá.

Para la tarde, se prevén aguaceros con tormentas potencialmente fuertes en sectores de Chiriquí y en el centro y sur de Veraguas. En el resto del país se esperan lluvias aisladas y no se descarta la presencia de ráfagas de viento.

Durante la noche podrían persistir las lluvias y tormentas en sectores de Chiriquí y el centro y sur de Veraguas, mientras que en el resto del territorio se esperan intervalos nublados.

Los índices de radiación ultravioleta se mantendrán entre altos y muy altos a lo largo del país.

En cuanto a las condiciones marítimas, el pronóstico indica condiciones favorables tanto en el litoral Caribe como en el Pacífico.