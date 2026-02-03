Primera Dama presenta plan para crear 10 centros comunitarios “Latidos del Barrio”

La primera dama, Maricel Cohen de Mulino, y la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, presentaron ante el Consejo de Gabinete el plan de desarrollo de 10 centros comunitarios “Latidos del Barrio”, una iniciativa orientada a promover cultura, deporte, salud, educación y participación ciudadana en comunidades vulnerables.

Durante la exposición se informó que el Despacho de la Primera Dama y el Ministerio de Cultura avanzan en la organización del programa, que beneficiará a más de 2 millones de panameños en barrios históricamente olvidados. Los centros ofrecerán espacios para formación artística, convivencia comunitaria y revitalización urbana, con énfasis en jóvenes como estrategia para enfrentar la violencia, las drogas y las pandillas.

“Es un programa que camina con las comunidades, que reconoce el talento que ya existe en nuestros barrios y lo convierte en oportunidades reales”, destacó Cohen de Mulino, quien subrayó que el trabajo territorial del Despacho busca promover valores como respeto, convivencia y solidaridad. El presidente José Raúl Mulino encabezó la sesión de Gabinete.

El plan es de largo plazo. En una primera etapa de tres años se desarrollarán cuatro centros en el área metropolitana y seis en diversas provincias, con una inversión proyectada de B/.23.8 millones, equivalente a B/.10.82 por persona. El objetivo es garantizar acceso equitativo a la cultura y potenciar la creatividad como herramienta de desarrollo social.

La ministra Herrera señaló que la iniciativa está diseñada para fortalecer el tejido social, recuperar espacios públicos y reforzar la presencia del Estado. “Es un programa con objetivos claros y una metodología definida que entiende que la cultura no es un accesorio, es una necesidad y una herramienta estratégica para el desarrollo humano”, afirmó.

Herrera explicó que los centros comunitarios serán espacios vivos y multidisciplinarios: “No se trata de infraestructuras solamente; son lugares donde la comunidad se encuentra, se expresa y se fortalece”.

Entre los proyectos en marcha se mencionaron los centros culturales de Cinta Costera (El Chorrillo), San Joaquín (Pedregal) y Ciudad Esperanza (Arraiján), ya adjudicados y próximos a activarse. También se destacó el crecimiento de la Red de Coros y Orquestas Juveniles, que pasó de atender 1,215 estudiantes en 2017 a más de 8,800 en 2026, reflejando el impacto de la inversión cultural en la formación del talento nacional.