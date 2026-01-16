Priorizan la atención primaria, Vergara

L.Rodríguez | Tras la presentación del Octavo Informe de Calidad de Vida (2019-2024), por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), el cual lanza tópicos importantes como elevados índices de estrés en la población, hipertensión entre otras enfermedades, el diputado y presidente de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, Edwin Vergara, se pronunció.

Vergara destacó que han “priorizado la atención primaria, el abastecimiento de medicamentos, la salud mental y la prevención, entendiendo que la salud debe abordarse de manera integral. En ese sentido, además del trabajo legislativo, se han impulsado giras médicas en distintos territorios, acercando los servicios de salud a las comunidades que más lo necesitan”.

De manera paralela, el diputado por el 13-3 dijo que han avanzado “con proyectos de Ley como Salud 24/7, que ya entra a segundo debate; la creación del Patronato del Hospital Nicolás Solano; y el impulso a marcos legales como el etiquetado adecuado de alimentos, la regulación de vapeadores y la ley para la prevención de la ludopatía, entendiendo que la salud no solo es curativa, sino también preventiva y social”.

El parlamentario reveló que la Asamblea impulsa subcomisiones que dan seguimiento a proyectos de infraestructura y servicios de salud.