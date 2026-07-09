Proceso contra el Suntracs entra en la fase de prueba

El proceso judicial de disolución del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs) continúa en la etapa de práctica de pruebas, luego de que la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, anunciara el pasado 17 de julio de 2025 el inicio de las acciones para solicitar la disolución de la organización sindical.

Respecto al tema, Yamir Córdoba, subsecretario del Suntracs, informó: “Estamos en la etapa de práctica de pruebas, evacuando los testigos de la ministra de Trabajo. Ella presentó cinco testigos y hasta el momento han comparecido tres; el último debe presentarse mañana”.

Por su parte, Antonio Vargas, abogado de la organización sindical, indicó que “una vez concluya este proceso vendrían los 40 testigos nuestros y la evaluación de nuestras pruebas documentales y periciales, incluso la propia declaración de parte de la ministra Jackeline Muñoz, a quien se le envió un cuestionario de más de 60 preguntas respecto a la libertad sindical y la declaración de la OIT”.

El jurista añadió que: “estamos esperamos la declaración de otros funcionarios del Mitradel, ya que se han prestado para negarle al Suntracs todos sus derechos”.

Desde el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral informaron que no emitirán comentarios debido a que forman parte del caso en curso.