Procuraduría informa avances en casos de corrupción que involucran a exfuncionarios del IFARHU y Pandeportes

La Procuraduría General de la Nación (PGN) ofreció una conferencia de prensa en la que presentó los avances de las principales investigaciones anticorrupción del año, incluyendo los procesos que involucran al exdirector del IFARHU, Bernardo Meneses, y al exdiputado Héctor Brands, ambos señalados en casos recientes que buscan esclarecer el uso de fondos públicos.

Durante el encuentro, las autoridades detallaron que entre enero y septiembre de este año se han mantenido 4,725 causas activas relacionadas con delitos contra la administración pública. En el marco de estas investigaciones, la PGN ha entregado 48,617 oficios, efectuado 865 inspecciones oculares, solicitado 4,330 entrevistas y gestionado 30 asistencias judiciales internacionales.

La fiscal Adela Cedeño explicó que estas acciones forman parte del compromiso institucional por proteger el patrimonio del Estado, recuperar fondos públicos y reforzar la lucha contra la corrupción.

Entre las operaciones más destacadas figuran la Operación de las Vigas H, centrada en presuntas irregularidades en contratos de infraestructura, y la Operación Sanidad, vinculada a casos de peculado en el sector salud.

La Procuraduría reafirmó su compromiso de actuar con transparencia y rigor técnico en cada una de las investigaciones, garantizando el debido proceso y la rendición de cuentas ante la ciudadanía.