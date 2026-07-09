Promueven el autocuidado y estilos de vida saludables en la población con discapacidad auditiva

Como parte de las estrategias de promoción de la salud y prevención de enfermedades, la Policlínica “Don Alejandro de la Guardia, Hijo”, de Betania, realizó la jornada educativa “Autocuidado de la salud: hábitos para una vida saludable”, una iniciativa dirigida a pacientes con discapacidad auditiva con el propósito de garantizar una atención inclusiva y fomentar conductas sanas, según explicó su directora médica, la Dra. Rose Mary Ramos Cruz.

Durante el encuentro, la Dra. Yusseck de los Ríos, médica general de la instalación, señaló que la jornada buscó vencer las barreras de comunicación para dotar a los participantes de herramientas esenciales encaminadas a fortalecer el cuidado propio y mejorar el control de su salud.

En la capacitación se abordaron temas clave como la alimentación balanceada, la actividad física, la hidratación, el descanso, el manejo del estrés y la importancia de los controles médicos periódicos; asimismo, se resaltó que estas pequeñas acciones diarias constituyen un compromiso permanente para prevenir enfermedades crónicas y beneficiar el bienestar físico, mental y emocional de la población asegurada.