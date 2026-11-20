El pronóstico para este viernes 20 de noviembre también advierte sobre índices de radiación ultravioleta de muy altos a extremos, mientras se mantienen condiciones marítimas favorables en ambos litorales.

Panamá tendrá una jornada con cielo parcialmente nublado a despejado en gran parte del territorio nacional, aunque no se descartan lluvias aisladas y aguaceros con tormentas durante la tarde, principalmente en Darién y la comarca Emberá.

De acuerdo con el pronóstico elaborado por la meteoróloga del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), María Cosme, durante la mañana predominarán condiciones parcialmente nubladas a despejadas en la vertiente del Pacífico, mientras que en el Caribe podrían registrarse algunas lluvias aisladas y esporádicas.

Para horas de la tarde existe la probabilidad de aguaceros aislados acompañados de tormentas, principalmente en Darién y la comarca Emberá. En el resto del país se esperan algunos chubascos, especialmente en sectores montañosos.

Durante la noche prevalecerá el cielo parcialmente nublado a despejado en gran parte del territorio nacional, aunque podrían ingresar algunas lluvias desde el sector marítimo hacia tierra firme en la vertiente del Caribe.

En cuanto a las temperaturas, las máximas podrían alcanzar los 34 °C, mientras que los índices de radiación ultravioleta se ubicarán entre niveles muy altos y extremos.

Por otro lado, el IMHPA prevé condiciones marítimas favorables tanto en el litoral Caribe como en el Pacífico.