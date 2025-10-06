Pronostican episodios de lluvias con tormentas para este lunes

En el Caribe, durante la mañana de este lunes, 6 de octubre, se prevén condiciones estables cielo parcialmente nublado, según el pronóstico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).

Durante la tarde, se prevén lluvias y aguaceros con posibles descargas eléctricas hacia el Occidente y zonas montañosas; el resto de la vertiente episodios de aguaceros en zonas puntuales.

Durante la noche es probable que se extiendan algunas lluvias hacia el Occidente, zonas montañosas y marítimas.

En tanto, en el Pacífico, durante la mañana, se prevén episodios de aguaceros aislados en zonas marítimas como Golfo de Chiriquí y Tierras Bajas.

Durante la tarde, se prevén que incrementen las lluvias hasta de fuertes intensidades con tormentas hacia provincia de Chiriquí, Comarca Ngäbe Buglé, Veraguas, Península de Azuero y Coclé; el resto de la vertiente aguaceros en zonas puntuales.

Durante la noche es probable que se extiendan las lluvias hacia Chiriquí, Comarca Ngäbe Buglé y provincias Centrales.