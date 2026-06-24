Pronostican jornada con lluvias dispersas y actividad eléctrica en algunos sectores del país

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) pronostica condiciones atmosféricas variables para este miércoles, con lluvias y aguaceros aislados en distintos puntos del territorio nacional.

El meteorólogo del IMHPA, Abdiel Vásquez, informó que durante la mañana se esperan lluvias en sectores de la vertiente del Caribe, especialmente en Costa Abajo de Colón, el norte de Veraguas, la comarca Ngäbe-Buglé y Bocas del Toro. En el resto del país predominarán condiciones de cielo parcialmente nublado.

Para la tarde, Vásquez indicó que se prevén aguaceros aislados y ocasionales sobre la provincia de Chiriquí y Costa Arriba de Colón, los cuales podrían estar acompañados de actividad eléctrica. Asimismo, se registrarán lluvias aisladas en áreas de Veraguas centro, Herrera, Panamá Oeste, Panamá Norte y la comarca Emberá, en Darién. En las demás regiones se mantendrá un cielo parcialmente nublado con intervalos nubosos.

En la noche, las precipitaciones continuarán en sectores de Costa Abajo de Colón, el norte de Veraguas y la comarca Ngäbe-Buglé.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar las precauciones necesarias ante la posibilidad de lluvias y tormentas eléctricas en las zonas bajo aviso.