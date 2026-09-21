Pronostican lluvias y tormentas fuertes para varias regiones de Panamá

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) pronostica una jornada marcada por nublados, lluvias y tormentas eléctricas en diferentes sectores del país, con mayor intensidad durante las horas de la tarde.

De acuerdo con la meteoróloga del IMHPA, María Cosme, durante la mañana se esperan cielos nublados y lluvias dispersas a lo largo de la vertiente del Caribe, con posibilidad de precipitaciones más fuertes hacia la comarca Guna Yala.

“En horas de la tarde se esperan aguaceros con tormentas generalizados y hasta muy fuertes en Bocas del Toro, comarca Ngäbe-Buglé y tierras altas de Chiriquí”, señaló Cosme.

La especialista explicó que también se prevén aguaceros de fuerte intensidad en las tierras bajas de Chiriquí, Veraguas y sectores de Darién, mientras que en el resto del país se esperan lluvias de intensidad moderada.

Para la noche, Cosme indicó que existe probabilidad de que persistan los episodios de nublados y lluvias, entre dispersas y aisladas.

Ante estas condiciones, la meteoróloga recomendó extremar las precauciones en Bocas del Toro, la comarca Ngäbe-Buglé y las tierras altas de Chiriquí, debido a la persistencia de lluvias y tormentas significativas.

En cuanto a las temperaturas, las máximas estarán alcanzando alrededor de 31 °C, mientras que los índices máximos de radiación ultravioleta se prevén entre moderados y altos.

Respecto a las condiciones marítimas, el pronóstico indica condiciones favorables tanto en el litoral Caribe como en el Pacífico.