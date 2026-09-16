Pronostican lluvias y tormentas para este miércoles

Lluvias dispersas, aguaceros y tormentas eléctricas se esperan este miércoles 16 de septiembre en distintas regiones del país, informó la meteoróloga del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), María Cosme.

Durante la mañana se prevén lluvias en la vertiente del Caribe y aguaceros con tormentas en el Pacífico, con posibilidad de precipitaciones en sectores costeros de Chiriquí, la península de Azuero, Panamá Este y el sur de Darién.

Para la tarde y noche continuará la probabilidad de lluvias y tormentas, principalmente en la vertiente del Caribe, Chiriquí, Veraguas y el sur de Darién. Las temperaturas máximas podrían alcanzar los 33 °C.

El IMHPA mantiene un Aviso de Vigilancia por lluvias y tormentas significativas en la vertiente del Caribe y la cordillera central. También se recomienda precaución en el Pacífico Oriental ante la posibilidad de mar picado debido a los vientos.