Propietarios de farmacias rechazan la prórroga del 30% de descuentos en medicamentos

La Unión Nacional de Propietarios de Farmacia (UNPROFA) dio a conocer su posición ante la decisión de la mesa técnica de medicamentos de recomendar prorrogar la aplicación del descuento del 30% en la compra de medicamentos.

Orlando Pérez, presidente de UNPROFA, indicó que la decisión se tomó “pese a que advertimos en múltiples ocasiones sobre las consecuencias negativas de la aplicación del descuento del 30% en la compra de medicamentos, el día de ayer trece de febrero, se aprobó recomendar al señor Presidente la prórroga de esta medida”.

De acuerdo con Pérez, la medida “ha causado el cierre de más de treinta (30) farmacias en el país, durante los últimos 6 meses, dejando a más de 100 personas sin empleo de forma directa y 50 de forma indirecta”.

Agregó que con este descuento “no solo se ha desmejorado el abastecimiento de medicamentos en el mercado nacional, sino el principio de oferta y demanda que, para las grandes farmacéuticas, resulta un alto riesgo mantener sus operaciones en Panamá”.

“Los temas como la aplicación debida de los descuentos exigidos por ley, que hasta la fecha aún continuamos asumiendo sin garantías de crédito fiscal, la falta de oportunidad para competir con las grandes cadenas de multinacionales que han canibalizado el mercado local y el aumento en tasas bancarias, terminarán con las pequeñas farmacias de propietarios panameños, que solo buscamos brindar oportunidades laborales y mejor calidad de vida para nuestros pacientes”, detalló Pérez en un comunicado abierto.

En ese sentido subrayó que “nuestro gremio nuevamente, dice no al descuento del 30%, no a la carga del desabastecimiento de las instituciones de salud pública, no al desabasteciendo en las farmacias privadas, no al cierre de pequeñas farmacias, porque el no hay de los centros de salud y policlínicas del estado, no puede imponerse al eslabón más delgado de la cadena: las pequeñas y medianas farmacias de Panamá”.

UNPROFA se incorporó a la mesa técnica de medicamentos el 17 de agosto del 2022.