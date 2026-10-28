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Provincias centrales retoman gradualmente sus actividades

Comercios y entidades públicas avanzan en la reapertura tras el sismo, pero persisten afectaciones

Provincias centrales retoman gradualmente sus actividades
Cortesía | Turistas visitan Santa Catalina, Veraguas, mientras se retoman gradualmente las actividades en la zona tras el sismo.
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ML | Atención del IFARHU.
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ML | Jurisdicción oral civil.
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ML | Cirugías de catarata.
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ML | Sede del TE.
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Thaylin Jiménez
28 de octubre de 2026

Las provincias de Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas avanzan gradualmente en la recuperación de sus actividades comerciales y de los servicios públicos, tras el sismo. Aunque distintos sectores han retomado sus operaciones, todavía quedan comunidades y negocios que enfrentan dificultades para volver a la normalidad.

En Santa Catalina, Veraguas, restaurantes, bares y hoteles han retomado operaciones, al igual que algunos operadores que ofrecen paseos a la isla Coiba, informó Juan Gordón, vicepresidente de la Cámara de Turismo de Santa Catalina.

Por su parte, Edwin Wolfschoon de la Asociación de Restaurantes, Bares y Discotecas de Panamá (ARBYD), en provincias centrales indicó que los locales continúan operando, pero considera que los desfiles de Fiestas Patrias no debieron cancelarse, debido a su impacto en la economía local.

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Varias entidades públicas han reabierto sus oficinas o habilitado espacios alternos para mantener la atención
Retoman servicios al público

ml | El IFARHU reanudó parcialmente la atención al público en Coclé. La sede de Aguadulce opera con normalidad, mientras que en Penonomé se habilitó un espacio para entregar boletines y atender consultas sobre becas.

Jurisdicción civil en nueva sede

ml | La jurisdicción oral civil del Órgano Judicial en la provincia de Los Santos opera plenamente en sus nuevas instalaciones, ubicadas en la Plaza Comercial Chan, en la calle Carlos Calzadilla, en Las Tablas.

Se mantiene atención médica

ml | El doctor Marcos Young informó que la mayoría de las instalaciones de salud de la Caja de Seguro Social (CSS), entre ellas hospitales, policlínicas, ULAPS y CAPPS, mantienen sus servicios de manera normal.

Habilitan sedes provisionales

ml | El Tribunal Electoral informó que habilitó sedes provisionales en Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas para garantizar la atención ciudadana mientras se reparan las instalaciones afectadas por el sismo del 9 de octubre.

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