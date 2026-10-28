$!Provincias centrales retoman gradualmente sus actividades

Las provincias de Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas avanzan gradualmente en la recuperación de sus actividades comerciales y de los servicios públicos, tras el sismo. Aunque distintos sectores han retomado sus operaciones, todavía quedan comunidades y negocios que enfrentan dificultades para volver a la normalidad.

En Santa Catalina, Veraguas, restaurantes, bares y hoteles han retomado operaciones, al igual que algunos operadores que ofrecen paseos a la isla Coiba, informó Juan Gordón, vicepresidente de la Cámara de Turismo de Santa Catalina.

Por su parte, Edwin Wolfschoon de la Asociación de Restaurantes, Bares y Discotecas de Panamá (ARBYD), en provincias centrales indicó que los locales continúan operando, pero considera que los desfiles de Fiestas Patrias no debieron cancelarse, debido a su impacto en la economía local.