Realizan jornadas de mantenimiento y control en el Parque Nacional Omar Torrijos

La administración del Parque Nacional General de División Omar Torrijos Herrera, realizó este sábado, 31 de enero, actividades operativas orientadas al mantenimiento de infraestructuras, conservación de senderos, atención al público y fortalecimiento de las acciones de control y vigilancia dentro del área protegida, así lo informó el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente).

A través de un comunicado, Mi Ambiente destacó que entre las principales acciones ejecutadas fue un recorrido de limpieza y recolección de desechos en el sector de El Calvario, así como un posterior desplazamiento hacia Las Peñitas, donde se efectuó la remoción de un árbol caído que obstruía la salida del sendero La Rana, restableciendo el libre tránsito y garantizando condiciones seguras para los visitantes.

La entidad mencionó que se desarrollaron jornadas de mantenimiento preventivo de senderos y letreros informativos, con trabajos de limpieza, acondicionamiento y rehabilitación de la señalización, con el propósito de facilitar la orientación de los visitantes y fortalecer la educación ambiental dentro del parque.

Como parte del fortalecimiento de las áreas de uso público, se ejecutaron labores de limpieza y mantenimiento general del centro de visitantes, asegurando un espacio adecuado para la atención al público, así como para el desarrollo de actividades administrativas y educativas.

Finalmente, Mi Ambiente enfatizó que como parte de los operativos de control y vigilancia, se realizó un monitoreo de verificación en el sector de Los Helechales, corregimiento de Palmar, distrito de Olá, ante denuncias por posibles actividades ilegales.