Realizan mejoras viales en el distrito capital

Con una inversión de B/. 10,821.45, personal de la Alcaldía de Panamá y la junta comunal de Las Mañanitas finalizaron las labores de construcción de un puente vehicular y un parque infantil en el sector de Génesis, en Las Mañanitas, en Panamá Este.

“Durante seis años, los moradores del área esperaron por la rehabilitación de un viejo puente de metal. Hoy, gracias a la intervención de la Alcaldía de Panamá, pueden utilizar una estructura de concreto y un área de esparcimiento para los niños, lo que impacta a cerca de cinco mil personas”, informó la institución.

La Dirección de Obras Comunitarias detalló que la obra cuenta con barandales, iluminación, paisajismo, juegos y pilotes de seguridad. Además, a un costado de este proyecto, inició la construcción de un paso peatonal para facilitar el acceso de los niños al parque.

De forma paralela, personal de Obras Comunitarias realizó trabajos de reparación e instalación de cuatro tapas de alcantarillas recicladas en la avenida Frangipani, en el corregimiento de Curundú.