Realizan requisa integral en La Joyita

El Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) ordenó la ejecución de una masiva operación de seguridad y requisa integral dentro del Centro Penitenciario La Joyita. La intervención se desarrolla de manera coordinada entre los principales estamentos de fuerza del país, incluyendo a la Policía Nacional, el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), el Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT), el Servicio Nacional de Migración y el Sistema Único de Manejo de Emergencias Prehospitalarias (SUME).

Para asegurar la efectividad de la intervención en el penal, las autoridades dispusieron el despliegue de un contingente que supera los 2,500 efectivos y personal de apoyo técnico. Este pie de fuerza interinstitucional trabaja en conjunto con el Ministerio de Gobierno y la Dirección General del Sistema Penitenciario para abarcar todos los pabellones y áreas comunes de la instalación carcelaria.

Los objetivos principales de esta movilización se centran en realizar labores exhaustivas de registro e inspección interna. Con estas acciones, los uniformados buscan retirar objetos prohibidos que pongan en riesgo la convivencia, fortalecer el control institucional por parte del Estado y reforzar de forma integral las condiciones de seguridad penitenciaria dentro del centro de reclusión.