$!Rector de la Unachi convoca a autoridades a la Asamblea Nacional para respaldar traslado de partida presupuestaria

El rector de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), Absel Navarro C., emitió una circular oficial para convocar a vicerrectores, decanos y directores de centros regionales a asistir este lunes 28 de septiembre a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

El objetivo de la comitiva es respaldar la sustentación de un traslado de partida interinstitucional destinado a aliviar la crisis financiera que atraviesa la casa de estudios superiores.

La citación, programada para las 8:30 a.m., en el Órgano Legislativo, busca sumar el apoyo de la cúpula universitaria para viabilizar los procesos administrativos pendientes. “El objetivo es claro: respaldar la solicitud de traslado de partida que nos permita cumplir con los pagos adeudados y asegurar el correcto funcionamiento de nuestra Casa de Estudios Superiores”, destaca la comunicación oficial del despacho superior.

Frente al complejo escenario financiero institucional, las autoridades apelan a la cohesión del equipo directivo para garantizar la viabilidad operativa de la universidad.

“En momentos donde los retos son grandes, la unidad de nuestra comunidad universitaria debe ser aún mayor. Con un compromiso firme hacia la transparencia, el respeto y la defensa de nuestra institución, invitamos a todas las autoridades de la UNACHI a sumarse a la delegación”, enfatiza la misiva.