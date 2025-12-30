Rector Flores informa retraso en pago del bono de fin de año por trámite pendiente en el MEF

El rector de la Universidad de Panamá (UP) Eduardo Flores Castro, informó que el pago del bono de fin de año correspondiente a la vigencia fiscal 2025 aún no se ha podido concretar debido a que se mantiene pendiente la autorización de un traslado presupuestario por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

En el comunicado oficial, el rector aseguró que “en estricto cumplimiento de la normativa legal, realizamos de manera oportuna y reiterada todas las gestiones administrativas, técnicas y financieras necesarias para viabilizar el pago del bono de fin de año correspondiente a la vigencia fiscal 2025, tal como se ha hecho en los últimos once años”.

Flores Castro explicó que desde febrero de 2025 la institución presentó múltiples solicitudes de traslado presupuestario ante el MEF, con el objetivo de reforzar el renglón de gratificación. Según detalla el comunicado, “la Institución presentó ante el Ministerio de Economía y Finanzas diversas solicitudes de traslado presupuestario destinadas a reforzar el objeto del gasto de Gratificación (081), conforme al procedimiento establecido en las Normas Generales de Administración Presupuestaria”.

El rector precisó que dichas solicitudes se sustentaron en saldos existentes dentro del presupuesto institucional y que no implicaban un aumento del mismo. No obstante, indicó que “estas solicitudes fueron rechazadas en bloque por la Dirección de Presupuesto de la Nación en el mes de agosto, bajo criterios de contención del gasto”.

Posteriormente, tras nuevas comunicaciones con la Dirección de Presupuesto, el MEF recomendó someter el tema al Consejo Administrativo de la Universidad de Panamá, aprobación que se concretó el 26 de noviembre de 2025. Sin embargo, el comunicado aclara que aún falta un paso clave para hacer efectivo el pago.

“Para hacer efectivo el pago del bono de fin de año, es necesario que el Ministerio de Economía y Finanzas remita a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional la solicitud de traslado de partida presupuestaria N.° 8190000177, por un monto de B/. 2,118,650.00”, indica el texto.

El rector subrayó que el trámite cuenta con todos los sustentos legales necesarios. “Este trámite fue debidamente sustentado en la Ley Orgánica de la Universidad de Panamá, la Convención Colectiva de Trabajo y los acuerdos del Consejo Administrativo, cumpliendo con la totalidad de los requisitos técnicos y jurídicos exigidos por la normativa presupuestaria vigente”, señala.

Sin embargo, añadió que “desde hace cuatro semanas está pendiente del refrendo por parte de las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas, trámite indispensable para continuar con la aprobación del traslado y su posterior sustentación ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional”.

“A la fecha de este comunicado, el traslado presupuestario se mantiene pendiente de la autorización correspondiente por parte del MEF”, reiteró el rector.