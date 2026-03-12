Recuperan animales hurtados y detienen a tres personas en Veraguas

La Policía Nacional y el Ministerio Público aprehendieron a tres personas mediante la Operación Hacienda en la provincia de Veraguas. Entre los detenidos se encuentra una mujer requerida por violencia doméstica y dos hombres vinculados a delitos de estafa y hurto.

Durante las diligencias, las autoridades lograron recuperar un equino y una res que mantenían denuncias por hurto pecuario. Asimismo, se incautaron indicios adicionales relacionados con diversas investigaciones por delitos contra el patrimonio económico en la zona.

Tanto los sospechosos como las evidencias fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para los trámites de rigor. En tanto, los estamentos de seguridad informaron que las acciones operativas continúan activas para garantizar la tranquilidad en la provincia.