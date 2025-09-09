Recuperan medicamentos hurtados de una farmacia en Arraiján

Este martes, 9 de septiembre, las autoridades recuperaron gran cantidad de medicamentos que habían sido hurtados de una farmacia ubicada en el corregimiento de Cerro Silvestre, distrito de Arraiján, en Panamá Oeste.

Mediante diligencia de allanamiento en asocio con funcionarios del Ministerio Público, se aprehendió a una mujer de 47 años, presuntamente relacionada al hecho, según la Policía Nacional (PN).

De acuerdo con las investigaciones que se adelantan, “los delincuentes subieron al techo, cortaron parte del zinc abriendo un boquete ingresando al local, logrando sustraer medicamentos y dinero en efectivo”.