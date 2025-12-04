$!Red de narcotraficantes es desmantelada en Panamá Oeste

La Policía Nacional y el Ministerio Público desarrollaron ayer la “Operación Nodriza”, mediante la cual se desmanteló una red de narcotraficantes, dejando como resultado la detención de ocho personas en las provincias de Panamá y Panamá Oeste.

El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, explicó que esta operación comenzó el 7 de marzo de 2023, periodo durante el cual se han recopilado múltiples casos relacionados con la red criminal investigada. Hasta la fecha, las acciones derivadas de esta investigación han permitido la aprehensión de 20 personas.

Fernández informó que, “producto de este trabajo, se han decomisado más de dos toneladas de presunta cocaína” y agregó que se han retenido diez vehículos, de los cuales tres mantenían doble fondo, así como tres embarcaciones que la estructura utilizaba para movilizar la droga. Durante los allanamientos de la jornada de ayer se incautaron, además, cuatro armas de fuego y más de 100 municiones, señaló.

Por su parte, el fiscal superior Julio Villarreal detalló que la finalidad principal de la operación consistía en ubicar a nueve personas requeridas por delitos relacionados con drogas. Mediante técnicas especializadas de investigación, se determinó que esta organización se encargaba de custodiar la sustancia ilícita para luego movilizarla con destino a otros países.

Villarreal destacó que “los detenidos serán puestos hoy a órdenes del Órgano Judicial, como corresponde al debido proceso”. Asimismo, precisó que de los capturados, cinco son ciudadanos panameños y tres colombianos.