Regulan horarios de actividades deportivas en San Francisco

El corregimiento de San Francisco contará con una nueva regulación que establece los horarios permitidos para las actividades deportivas en espacios públicos y privados.

Esto se da luego de que, ayer, el Concejo Municipal de Panamá aprobara, mediante un acuerdo, la propuesta presentada por la concejala de San Francisco, Serena Vamvas.

En este acuerdo se establecen los siguientes horarios: de lunes a jueves de 7:00 a.m., a 10:00 p.m.; viernes y sábados de 8:00 a.m., a 11:00 p.m., y los domingos de 10:00 a.m., a 10:00 p.m.

Vamvas manifestó que “este proyecto llevó a cabo el proceso de consulta ciudadana el pasado 9 de julio de 2025 con los residentes y con los encargados de los centros deportivos públicos y privados, así como el análisis en la Comisión de Asesoría Legal, Asuntos Laborales y Sindicales Municipales, para encontrar una solución a los ruidos emitidos por equipos de sonido, audio y por el público que asiste a dichas actividades”.

La representante agregó que “se impondrán sanciones a quienes no cumplan dichas regulaciones, con multas que oscilan entre B/.100.00 y B/.5,000.00”.