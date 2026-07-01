Renuncia el presidente del Tribunal Superior de Elecciones de la UNACHI

El Tribunal Superior de Elecciones (TSE) de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) aseguró que la renuncia de su presidente Rodolfo Mendoza no afectará el desarrollo de la convocatoria extraordinaria para la elección de rector y que el calendario electoral se mantiene sin modificaciones.

Hasta el momento, el Tribunal no ha revelado quien asumirá la presidencia del organismo.

A través de un comunicado dirigido a estudiantes, docentes y personal administrativo, el organismo indicó que el proceso continuará conforme a lo establecido, pese a la salida de quien presidía el Tribunal.

El TSE explicó que, de acuerdo con la Ley 4 de 16 de enero de 2006 y el Estatuto Universitario, las funciones de la presidencia serán asumidas de manera interina por el miembro correspondiente del Tribunal hasta que el Consejo General Universitario (CGU) realice la ratificación.

Asimismo, precisó que la persona designada para asumir el cargo de forma interina cumple con los requisitos establecidos por la normativa universitaria.

El organismo también informó que sus oficinas continúan operando en su horario habitual y reiteró su compromiso con la transparencia y el desarrollo del proceso electoral interno.

La renuncia del presidente del Tribunal Superior de Elecciones fue comunicada oficialmente este 1 de julio mediante el comunicado TSE-002-2026.