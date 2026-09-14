Reportan largas filas y “juega vivo” durante entrega de tarjetas del Pase-U en Los Andes

Desde la tarde del domingo, algunos padres de familia llegaron al centro comercial Los Andes Mall para hacer fila y retirar las tarjetas correspondientes al Programa de Asistencia Social Educativa Universal (Pase-U). Otros aseguran que tuvieron que madrugar para intentar completar el trámite.

Ante los reclamos, el director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), Carlos Godoy, pidió a los padres tener paciencia y recomendó acudir más tarde para evitar las largas filas.

“Tengan un poquito de paciencia, es más, que lleguen a las 9:00, 10:00 a.m., que a esa hora el proceso va a ser mucho más fluido y no van a tener que estar pagando porque los cuelen”, manifestó Godoy en entrevista para Telemetro Reporta.

El funcionario aseguró que la atención estaba prevista para comenzar a las 7:00 a.m., aunque, según dijo, inició casi una hora antes. Godoy también pidió a los acudientes evitar llegar con niños y considerar acudir durante la media mañana, con el objetivo de agilizar la atención.

Mientras tanto, los padres que acudieron desde la madrugada cuestionaron las condiciones de espera y situaciones irregulares que, según denuncian, se estarían presentando en medio de la entrega de las tarjetas del Pase-U.