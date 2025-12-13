Representante de Unión Santeña niega irregularidades en caso de jamones

El representante del corregimiento de Unión Santeña, Euclides Pimentel Delgado, aseguró que no hubo irregularidades en la venta de bolsas navideñas y jamones tipo picnic.

Pimentel aseguró que son falsos los señalamientos en su contra y explicó que el pasado 3 de diciembre, alrededor de las 4:30 de la madrugada, acudió junto a seis colaboradores del corregimiento para retirar las bolsas navideñas y trasladarlas a la junta comunal. Detalló que un total de 550 bolsas navideñas fueron vendidas en su totalidad por personal del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA).

En cuanto al envío de algunas bolsas hacia el área de Chepo, el representante aclaró que la decisión respondió a una situación logística propia del corregimiento. Según indicó, en Unión Santeña no cuentan con servicio de energía eléctrica, lo que dificulta la conservación de productos como el jamón hasta el 24 de diciembre.

“Por esa razón tuvimos que enviar a familiares piezas que fueron pagadas aquí al área de Chepo para la refrigeración de los jamones”, señaló Pimentel, al tiempo que reiteró que no existió ninguna irregularidad en el manejo de los productos.

El representante destacó además las dificultades que enfrenta la comunidad de Unión Santeña para la realización de ferias y el acceso a programas sociales, debido a la lejanía del área. “Por muy lejos que estemos, también necesitamos la bolsa navideña”, concluyó