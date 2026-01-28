Retienen mercancías que infringen la propiedad intelectual

En el área de carga del Aeropuerto Internacional de Tocumen, personal de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera y la Dirección de Propiedad Intelectual logró la retención de 172 bultos de mercancías por presunto fraude marcario.

La mercancía, que salía del país bajo el régimen de exportación, tenía como destino final la ciudad de La Habana, Cuba, de acuerdo con la documentación a la que tuvo acceso la Autoridad Nacional de Aduanas durante el proceso de revisión rutinario que desarrollan los inspectores.

Ahora corresponde a la Dirección de Propiedad Intelectual darle trámite legal a esta mercancía y determinar su valor, para luego pasar el caso a las esferas del Ministerio Público, informó la institución.