Se abre el debate por sucesión en la rectoría de Unachi tras renuncia

Tras la renuncia de la rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí, Etelvina Medianero de Bonagas, la conducción de la institución quedaría de forma interina en manos del vicerrector académico, Jorge Bonilla, según el orden de subrogación establecido en el estatuto orgánico universitario.

De Bonagas presentó su renuncia el pasado 2 de junio, la cual será efectiva a partir del 8 de junio.

De acuerdo con el procedimiento, la rectoría pasaría primero al vicerrector académico; de no asumir, al vicerrector de Investigación y Posgrado, Pedro González; luego a la vicerrectora administrativa, Rosa Moreno, y en última instancia al decano de mayor antigüedad, que en este caso sería el decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, el profesor Pedro Caballero, indicaron diversas fuentes universitarias.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Profesores, Félix Estrada Kapell, señaló que corresponde al vicerrector académico asumir el cargo, aunque expresó que esperan que el Consejo Universitario convoque a nuevas elecciones para completar el periodo rectoral.

“Él (Bonilla) ha sido muy cuestionado, al igual que el resto de los vicerrectores, por lo que esperamos que el 8 de junio, cuando se ejecute la renuncia, el Consejo Universitario dé paso para que el Tribunal de Elecciones convoque una nueva elección para completar el periodo de Etelvina de Bonagas)”.

En tanto, Erick Grimas, secretario administrativo de la Junta de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, señaló que, “para garantizar la estabilidad académica, financiera y emocional de los universitarios, es necesaria la separación de los cinco vicerrectores de la Universidad Autónoma de Chiriquí, con el fin de permitir su reestructuración administrativa y financiera”.