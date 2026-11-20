Un juez de garantías ordenó la desaprehensión de Erick Muñoz Pérez, segundo sospechoso investigado por su presunta vinculación con el atentado contra la residencia del periodista Rolando Rodríguez, luego de que venciera el plazo legal para llevarlo ante la autoridad judicial.

El hombre había sido detenido el miércoles 18 de noviembre en una plaza comercial de Chilibre. Sin embargo, la audiencia no pudo desarrollarse debido a una condición médica que presentó tras su aprehensión.

El sospechoso fue trasladado al Hospital Santo Tomás, donde recibió atención médica y se le diagnosticó una infección, por la cual se le otorgó una incapacidad.

La fiscal superior de San Miguelito, Leyda Sáez, explicó que el vencimiento del plazo legal motivó la decisión judicial, debido a que el investigado no estaba en condiciones de comparecer ante el juez.

No obstante, Sáez indicó que solicitó a la Policía Nacional mantener bajo vigilancia al hombre mientras se realizan las gestiones para obtener nuevamente una orden de aprehensión.

"Nosotros vamos a girar lo correspondiente conforme a derecho a fin de obtener primero la custodia policial de manera inmediata, después su condición médica a fin de girar nuevamente la orden de aprehensión", expresó la fiscal.

Agregó que la audiencia podrá realizarse cuando el investigado se encuentre en condiciones médicas adecuadas para comparecer ante la auto”Nosotros vamos a girar lo correspondiente conforme a derecho a fin de obtener primero la custodia policial de manera inmediata, después su condición médica a fin de girar nuevamente la orden de aprehensión”, expresó la fiscal.idad judicial.