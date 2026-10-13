Se esperan lluvias durante gran parte del día

El pronóstico del tiempo para este martes, 13 de octubre, contempla lluvias dispersas y aguaceros de variada intensidad en diferentes regiones de Panamá, con posibilidad de fuertes precipitaciones en zonas montañosas, informó la meteoróloga del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), Pilar López.

Durante la mañana se esperan lluvias de ligeras a moderadas en la península de Azuero, sectores de Chiriquí, Darién, la comarca Emberá, Gunayala, el golfo de Panamá y Panamá Este.

Para la tarde se prevén aguaceros principalmente en el oriente del país, desde la comarca Emberá hasta Gunayala, así como en Panamá Este y sectores de la región metropolitana, aunque con menor intensidad y frecuencia en algunas áreas.

López recomendó mantener precaución, especialmente en las provincias centrales, debido a que los suelos se encuentran saturados por las lluvias.

En horas de la noche, las precipitaciones disminuirán, pero continuarán las lluvias ligeras en el oriente del país y la región metropolitana. En el occidente se esperan cielos nublados, con posibilidad de lluvias dispersas y ocasionales.

Las temperaturas máximas oscilarán entre los 27 °C y 31 °C, mientras que los índices de radiación ultravioleta estarán entre moderados y muy altos.

En cuanto a las condiciones marítimas, se mantiene la precaución en el litoral Pacífico por el oleaje y los periodos altos, mientras que en el Caribe las condiciones serán favorables.

El IMHPA mantiene avisos de vigilancia por oleaje en el Pacífico, lluvias, tormentas eléctricas y vientos.