Se inaugura el Centro Femenino de Rehabilitación La Esmeralda en Pacora

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, expresó que al asumir la institución encontraron un sistema penitenciario que se encargaba de administrar “depósitos de vidas humanas”, marcado por humillación, indiferencia y abandono.

Las declaraciones de Montalvo se dieron este jueves, 15 de enero, durante la inauguración del nuevo Centro Femenino de Rehabilitación La Esmeralda en Paso Blanco, corregimiento de Las Garzas, en Pacora.

“Dos administraciones, un acto publico, una licitación, anticipos y ni una sola piedra puesta para iniciar el proyecto”, agregó la ministra.

Montalvo destacó que, “hoy nosotros no estamos inaugurando una estructura, estamos inaugurando una visión... transformar el sistema penitenciario en áreas que realmente den dignidad a las personas”.