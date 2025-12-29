$!Se incrementa la población de adultos mayores, analizan planes de atención

Un 13% de la población en Panamá pertenece al grupo de los adultos mayores, según el último Censo. Eso representa 563,641 personas, pero para el 2050, se espera que el porcentaje alcance un 25% de la población, manifestó Diana Varela, jefa de la sección de salud del adulto mayor del Ministerio de Salud.

“Estas personas tienen muchas necesidades de recreación, enfermedades físicas y problemas de salud mental. Vemos programas recreativos que no son seguros ni accesibles para ellos, se enfrentan a barreras en el transporte y con las infraestructuras que son poco amigables y llegan a ser inseguras. A esto se suma las enfermedades crónicas que en ocasiones limitan su funcionalidad, como: hipertensión, diabetes, problemas osteoarticulares. En temas de salud mental, la depresión y ansiedad, porque dejan sus trabajos, el síndrome del nido vacío y los duelos, que son muchos más frecuentes en esta época”, manifiesta Varela.

Varela plantea que ante esta realidad se requieren estrategias gubernamentales enfocadas en una atención integral. Actualmente, todas las instalaciones de salud del Minsa cuentan con el programa para los adultos mayores, que incluye tratamiento a sus enfermedades físicas, barreras mentales y necesidades recreacionales.

El crecimiento de esta población también se siente en la Caja de Caja de Seguro Social, donde en 2024 se atendieron alrededor de 10,000 personas en el programa de adultos mayores, y este año la cifra alcanzó las 117 mil personas, explicó Anneth Alberda, especialista en Geriatría y Gerontología de la CSS.

“La Caja de Seguro Social cuenta con los centros de bienestar, que son lugares donde se realiza aprendizaje en su mayoría para adultos mayores, de talleres que tienen características motoras y cognitivas para beneficio de la salud mental y física. Talleres de actividad física, de salud mental por psicología, donde aprenden algún oficio, que además de mantenerlos ocupados les permite ganar un ingreso”, manifestó Alberda.