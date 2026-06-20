Se realizan las primeras cirugías robóticas en un centro hospitalario de la CSS en Chiriquí

Esta semana se efectuaron con dos intervenciones urológicas asistidas por robot a pacientes con cáncer de próstata, convirtiendo al Centro Hospitalario Especializado Dr. Rafael Hernández L., de David, Chiriquí, en la segunda instalación de la Caja de Seguro Social (CSS) en ofrecer este tipo de procedimientos de alta complejidad.

El director general de la CSS, Dino Mon Vásquez, destacó que estas cirugías representan una alternativa mínimamente invasiva, con incisiones más pequeñas, menos dolor y una recuperación más rápida para los pacientes, según indica una nota de prensa de la CSS.

“En algunos casos, un paciente puede regresar a su hogar en menos de 24 horas y reincorporarse en menor tiempo a sus actividades habituales, en comparación con una cirugía abierta que requiere varios días de hospitalización”, señaló.

Por su parte, el director ejecutivo nacional de los Servicios y Prestaciones en Salud, Dr. Marcos Young, explicó que la disponibilidad de esta tecnología en Chiriquí evitará que los pacientes tengan que trasladarse hasta la ciudad de Panamá para recibir este tipo de atención especializada, contribuyendo además a descongestionar la demanda de la Ciudad de la Salud.

Inicialmente, las cirugías robóticas se desarrollarán en el servicio de Urología. Posteriormente, se incorporarán las especialidades de Cirugía General, Coloproctología y Ginecología.

“El proceso de implementación tomará aproximadamente tres meses. Durante este período, especialistas y personal de enfermería provenientes de Panamá acompañarán al equipo local, y una vez completada esta etapa, pondremos en marcha el programa de telecirugía”, indicó el Dr. Young.

La CSS adquirió tres sistemas de cirugía robótica con capacidad para realizar intervenciones a distancia. Uno opera en la Ciudad de la Salud, otro fue instalado recientemente en el Centro Hospitalario Especializado Dr. Rafael Hernández L., en David, y un tercero será colocado en el Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado, en Chitré, ampliando el acceso a esta innovadora tecnología en beneficio de los asegurados del país.