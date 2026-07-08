Se registran 298 casos de homicidios en los primeros 6 meses del año

Entre enero y junio de 2026 se registraron 298 homicidios en Panamá, de acuerdo con cifras preliminares de las autoridades. Los datos del Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales (SIEC) indican que las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Colón y Chiriquí concentran la mayor cantidad de estos hechos violentos.

Entre los casos más recientes está el asesinato del representante del corregimiento de Barrio Colón, en la provincia de Panamá Oeste, Héctor Sambrano, quien fue encontrado sin vida el pasado 3 de julio en un edificio ubicado en Carrasquilla. Asimismo, el 5 de julio, el reconocido decorador Álvaro Rodríguez, de 47 años, falleció tras recibir varios impactos de bala.

Ante el incremento de los hechos violentos, el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, dijo que “en las últimas reuniones que hemos sostenido establecimos que, para seguir combatiendo el crimen organizado, vamos a incrementar las unidades policiales en los distintos servicios de seguridad para reforzar y continuar protegiendo a toda la ciudadanía”.

Por su parte, el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, manifestó recientemente que el aumento de la violencia está vinculado a las disputas entre organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico.

Según explicó Fernández, estos enfrentamientos obedecen principalmente a la lucha por el control de cargamentos ilícitos y la contaminación de contenedores en los puertos panameños, una modalidad utilizada para el tráfico internacional de drogas.

Los homicidios intencionales, según fuentes del Ministerio de Seguridad Pública, han aumentado un 5% desde el 2025 y lo que va de 2026.