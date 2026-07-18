Senafront aprehende a dos personas por microtráfico en Darién

Unidades del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) aprehendieron a dos personas durante un operativo antidrogas realizado en la comunidad de Garachine, provincia de Darién.

La acción, desarrollada en coordinación con el Ministerio Público, se efectuó como parte del Plan Firmeza y la Operación “Fuerza Total”. Durante el allanamiento se decomisaron más de 30 carrizos y envoltorios plásticos con presunta cocaína, además de materiales utilizados para el embalaje de sustancias ilícitas.

La entidad destacó que los aprehendidos fueron puestos a órdenes de la Fiscalía de Drogas de Darién. Tras la audiencia de garantías, la mujer fue condenada a 48 meses de prisión, mientras que el hombre recibió una pena de 72 meses de cárcel por el delito de microtráfico.