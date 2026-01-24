Senderista canadiense fue rescatado en el Cerro La India Dormida

Unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP), a través del personal de Extinción, Búsqueda y Rescate (DOEXBURE), voluntarios de la Zona Regional de Coclé, lograron ubicar y rescatar a un masculino de 66 años, de nacionalidad canadiense, quien se encontraba realizando senderismo en el Cerro La India Dormida, en la provincia de Coclé.

El operativo se activó tras recibir el reporte de un senderista extraviado, iniciando de inmediato el desplazamiento del personal de rescate hacia el sendero de La Piedra Pintada. Al llegar al sitio, las unidades localizaron al ciudadano, quien había sufrido una caída, presentando lesión en la rodilla izquierda y un probable esguince, lo que le impedía continuar el descenso por sus propios medios.

El personal de rescate brindó primeros auxilios en el lugar, estabilizando al paciente y asegurando su traslado, con el apoyo de los paramédicos del Servicio de Atención Médica Prehospitalaria de Rescate (SAMER) del Cuerpo de Bomberos, garantizando una atención oportuna y segura.

El BCBRP reconoce el trabajo coordinado y comprometido de sus unidades, reafirmando su misión de salvaguardar la vida y la seguridad de nacionales y extranjeros que visitan las áreas naturales del país.

Recomendaciones para actividades de senderismo

El Cuerpo de Bomberos exhorta a la ciudadanía a extremar las medidas de seguridad antes de realizar actividades de senderismo en zonas montañosas, como cerros, parques nacionales y volcanes del país. Toda caminata debe planificarse con responsabilidad, tomando en cuenta la condición física, el clima y la dificultad del terreno.

Se recomienda: • Utilizar ropa y calzado adecuados para montaña. • Mantener hidratación suficiente y portar equipo básico de emergencia. • Registrarse en los puestos de control y notificar la ruta a seguir. • Realizar el recorrido acompañado y, de ser posible, con un guía certificado. • Evitar ascensos en solitario y suspender la actividad ante cualquier malestar físico o cambio brusco del clima.

Fuente: Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá,