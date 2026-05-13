SENNIAF llama a no compartir videos de menores y advierte sanciones

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF) pidió a la ciudadanía no compartir videos de menores de edad en situación de vulnerabilidad, presuntamente relacionados con casos de bullying.

La entidad advirtió que divulgar imágenes de niños y adolescentes que afecten su dignidad viola la Ley 285 de 2022 y puede acarrear sanciones administrativas, civiles y penales, además de multas económicas.

Advirtieron, a través de un comunicado, que la exposición de la imagen de niños, niñas y adolescentes en circunstancias que vulneren su dignidad o permitan su identificación en contextos de crisis constituye una grave violación de sus derechos.

“De conformidad con la Ley 285 de 2022, todo niño, niña y adolescente tiene derecho al respeto de su intimidad, honra, imagen y vida privada”, mencionaron.

De la SENNIAF reiteraron que “la divulgación de este tipo de contenido no solo representa una intromisión ilegal en su esfera personal, sino que también genera un proceso de revictimización que profundiza el daño emocional y psicológico de la menor afectada y de su entorno familiar”.

Asimismo, la legislación vigente establece sanciones económicas significativas para quienes publiquen, reproduzcan, compartan o utilicen imágenes de personas menores de edad que menoscaben su dignidad o afecten su bienestar integral, sin perjuicio de las acciones legales adicionales que puedan derivarse por la vulneración del derecho a la intimidad y al secreto, agregaron de la entidad.