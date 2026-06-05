Siete condenados tras evasión de privados de libertad de La Joyita

Siete personas han sido condenadas mediante acuerdos de pena por su vinculación con la evasión de privados de libertad del Centro Penitenciario La Joyita, como resultado de las investigaciones adelantadas, informaron del la Procuraduría General de la Nación.

Las sentencias impuestas comprenden tres condenas de 36 meses de prisión, dos de 42 meses, una de 44 meses y una de 47 meses. Estas sanciones se sumarán a las penas efectivas que los sentenciados deberán cumplir por los delitos principales que motivaron su privación de libertad, agregaron en un comunicado.

Como parte de las acciones desarrolladas tras estos hechos, hasta la fecha se ha logrado la aprehensión de 145 personas vinculadas a la evasión.

Asimismo, señalaron que producto del trabajo investigativo y de la sustentación realizada por los fiscales ante los tribunales de justicia, se han celebrado 13 audiencias de control de garantías.

Entre los resultados procesales alcanzados también destacan 80 detenciones provisionales decretadas por las autoridades judiciales.