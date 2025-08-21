Simulacro de prevención será el trece de octubre

Representantes de instituciones gubernamentales participaron en una reunión de coordinación del II Simulacro Nacional de Evacuación, que se realizará el 13 de octubre en todo el país.

El encuentro, organizado por el Gabinete de Gestión Integral de Riesgo de Desastre y Sinaproc, busca fortalecer la cultura de prevención ante emergencias.

Reyes Jiménez, director de la Academia de Sinaproc, destacó la necesidad de que cada entidad evalúe sus planes de evacuación y las condiciones de sus edificios.

Ramón Ortíz, de los Radioaficionados de Panamá, explicó los protocolos a seguir en caso de fallas en las comunicaciones.

Por su parte, Magda Bernard Villalobos, representante del Ejecutivo en el IDAAN, subrayó que Panamá cuenta con normativas sísmicas en la construcción de gran altura y resaltó la importancia de educar a niños y jóvenes sobre qué hacer durante un sismo.