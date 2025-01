Sin decidir horario de Carnaval

Y. Ortíz | El sector gubernamental se encuentra a la espera del Decreto que establece los horarios de los funcionarios en los días de Carnaval.

El dirigente de la Federación Nacional de Asociaciones y Organizaciones de Empleados Públicos, Augusto Berrocal, explicó que el ordenar el cierre de las oficinas públicas durante el lunes de carnaval, como es tradición, es una potestad del Ejecutivo y “mediante Decreto se establecen los horarios y cómo se tiene que pagar el día. En los últimos 15 años se ha permitido a los funcionarios tener el lunes de carnaval libre y trabajar a partir del mediodía del Miércoles de Ceniza, lo que ayuda al turismo interno”.

Fuentes gubernamentales explicaron que el tema no ha sido debatido dentro del Gabinete y la extensión de los horarios de atención, para pagar las horas no trabajadas durante estos días se maneja, en base al Código Administrativo no al Código Laboral.