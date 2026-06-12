$!Sin dinero para pagar planillas: la nueva crisis en la UNACHI

El contralor general, Anel “Bolo” Flores, reveló la crítica situación financiera de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), destacando que la institución no cuenta con los fondos necesarios para cubrir el pago de su planilla.

“La UNACHI no tiene plata para pagar sus planillas. Eso es producto, obviamente, de lo que ya todo el mundo conoce: un mal manejo administrativo. Lo que está sucediendo es que no hay dinero para pagar esa planilla; tendrán que hacer sus esfuerzos con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para ver cómo resuelven ese tema, aquí no hay un problema de la Contraloría General”, enfatizó el contralor.

La profesora Edith Rivera explicó que “es preocupante para mí como profesora universitaria porque actualmente no se nos está pagando la cuota de la Caja de Seguro Social, a pesar de que nos hacen los descuentos. Lo mismo ocurre con el SIACAP, los compromisos bancarios y nuestros ahorros”.

“Esa es una preocupación que tenemos ambos estamentos, tanto profesores como administrativos, porque la morosidad en los préstamos genera recargos y no son deudas que nosotros hayamos dejado de pagar por responsabilidad propia”, añadió. Por su parte el profesor Erick Miranda sostuvo que “es importante insistir en esto: no se trata de dinero que recibimos y dejamos de pagar. El dinero nos lo descuentan. Se nos descuenta el seguro social, el impuesto sobre la renta y una cantidad considerable de compromisos financieros, pero esos fondos no están llegando a las entidades correspondientes”.

Miranda también solicitó la conformación de una mesa de diálogo con las autoridades, pero que se incluya al cuerpo docente, administrativo y estudiantes.

“Hasta donde sé, el rector Pedro González está haciendo las gestiones necesarias para que esta situación se corrija lo más pronto posible”, comentó Katherine Santamaria, secretaria general de la Asociación de Empleados de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Aseunachi).