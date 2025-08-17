SINAPROC declara Alerta Verde preventiva por efectos indirectos del huracán ERIN

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) declaró Alerta Verde preventiva para todo el territorio nacional hasta el martes, 19 de agosto, debido a los posibles efectos indirectos del huracán ERIN, actualmente categoría 5 con vientos máximos sostenidos de 260 km/h, ubicado al noreste de Puerto Rico y desplazándose lentamente sobre el Atlántico.

La medida se adopta tras un aviso de vigilancia emitido por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), que alerta sobre la posibilidad de lluvias y tormentas significativas, ráfagas de viento en sectores montañosos y costeros, incremento en ríos y quebradas, y condiciones riesgosas en áreas marítimas durante los periodos de tormenta, detallaron del SINAPROC.

La alerta abarca todas las provincias y comarcas del país, incluyendo zonas de montaña, costas y sectores marítimos del Pacífico y Caribe panameño.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los comunicados oficiales de SINAPROC e IMHPA, evitar cruzar ríos y quebradas con crecidas, reforzar techos y estructuras vulnerables, y reportar cualquier emergencia a las líneas 520-4429 o 911.

Además, del SINAPROC manifestaron que se mantendrán en vigilancia permanente y comunicarán cualquier cambio en la condición de alerta para garantizar la seguridad de la ciudadanía.