Sinaproc emite aviso de vigilancia por oleajes en el Caribe panameño

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó a la población que, según el aviso emitido por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), se prevé intensificación del viento y oleajes en el litoral Caribe panameño desde este martes 11 hasta el jueves 13 de noviembre de 2025.

Este incremento en las condiciones marítimas se debe al avance de un empuje frío sobre el país, provocando fuertes rompientes en las zonas costeras, corrientes de retorno y riesgos para bañistas pescadores, embarcaciones pequeñas, así como para comunidades costeras.

Las regiones bajo vigilancia son:

- Caribe Occidental: Bocas del Toro y norte de Veraguas, con olas de 1.5 a 2.0 metros y vientos entre 20 y 35 km/h.

- Caribe Central: Colón, Costa Abajo, Centro y Costa Arriba, con olas de 1.0 a 2.0 metros y vientos entre 20 y 30 km/h.

- Caribe Oriental: Comarca Guna Yala, con olas de 1.5 a 2.8 metros y vientos entre 20 y 30 km/h.

EI Sinaproc recomendó a los bañistas y navegantes mantener precaución, evitar ingresar al mar durante condiciones adversas y atender los avisos y recomendaciones oficiales emitidos por las autoridades competentes.