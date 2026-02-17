SINAPROC pide responsabilidad en el regreso a la capital

El director general del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), Omar Smith, exhortó a la ciudadanía a disfrutar con responsabilidad durante el retorno desde Azuero y de otras regiones del país hacia la Ciudad de Panamá.

En ese sentido, la autoridad hizo un llamado especial a reforzar las medidas de prevención en carreteras, recomendando no dejar solo al conductor y promover la conducción compartida para evitar la fatiga al volante.

Asimismo, solicitó precauciones en ríos y playas, a fin de prevenir incidentes que puedan poner en riesgo la vida.

De esta manera, Smith reiteró el compromiso de la entidad con la seguridad de la población, apelando a la conciencia y responsabilidad de todos para garantizar un regreso seguro a sus hogares.