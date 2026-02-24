Sismo de magnitud 5.5 se registra en la frontera entre Panamá y Costa Rica

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá reportó este 24 de febrero un sismo de magnitud 5.5, registrado a las 3:38 p.m. (hora local), en la región fronteriza entre Panamá y Costa Rica.

Según el informe preliminar, el evento tuvo una profundidad de 19 kilómetros y su epicentro se ubicó 5 kilómetros al sur de Puerto Armuelles, en el sector Pacífico de la zona limítrofe.

Las autoridades mantienen en actualización el reporte y, hasta el momento, no se han informado daños materiales ni afectaciones a la población.