Sofía Araujo y finalistas de Oratoria 2025 son homenajeados por el presidente Mulino

Los 15 finalistas del Concurso Nacional de Oratoria 2025, encabezados por la ganadora, Sofía Araujo, regresaron este lunes al Salón Amarillo del Palacio de Las Garzas, donde fueron recibidos por el presidente de la República, José Raúl Mulino.

Junto al mandatario, atendió a los jóvenes la primera dama de la República, Maricel Cohen de Mulino (quien fue madrina de esta edición del concurso). También estuvieron presentes la ministra de Cultura, Maruja Herrera, el secretario presidencial para la Reorganización del Estado y Asuntos Constitucionales, Miguel Antonio Bernal, y José Raúl Mulino hijo, primogénito del presidente.

Este año, el tema del Concurso Nacional de Oratoria 2025 guardó estrecha relación con una de las principales metas de la administración Mulino: “Alfabetización Constitucional: el poder transformador de la juventud en la construcción de una nueva constitución para el Panamá que soñamos”.

El presidente Mulino felicitó a la ganadora y a todos los jóvenes finalistas, deseando que tal vez algunos de ellos sean partícipes de un proceso constituyente en el futuro.

”La constituyente es un proceso democrático que transforma el Estado de manera pacífica, con la participación de cada uno de los hombres y mujeres del país que quieran ser constituyentes para hacer una constitución”, explicó el presidente.

”Es la única manera, fuera de la Asamblea, de que el pueblo panameño, en ejercicio del artículo 2 de la Constitución, se exprese y decida, como hicimos en 1946”, recalcó.

Araujo relató que inicialmente se sintió abrumada por el tema del concurso, pero que afrontó el reto haciéndose una promesa como joven: “la responsabilidad de demostrarle al país que no hemos dejado a un lado la ética, la participación ciudadana y, sobre todo, el compromiso por nuestra Nación”.